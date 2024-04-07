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Противник оказания помощи Украине стал победителем президентских выборов в Словакии
На прошедших выборах Президента Словакии победу одержал глава парламента Петер Пеллегрини. Он является противником оказания помощи Украине, сообщает РИА Новости.
После обработки 100% протоколов он набрал 53,12% голосов, а второй кандидат — бывший министр иностранных дел Иван Корчок — 46,87%.
Выборы проводились в два тура. На последнем, состоявшемся в субботу, явка превысила 61%.
Ранее в выступлениях Пеллегрини подчеркивал, что не допустит отправки военнослужащих из Словакии на Украину. По его мнению, не стоит и продолжать поставки оружия Киеву — это лишь затягивает конфликт и приводит к гибели большего количества людей.
Он выступил за скорейшее начало мирных переговоров и отметил, что в качестве главы государства поддержит проведение в Братиславе соответствующей встречи.
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