На прошедших выборах Президента Словакии победу одержал глава парламента Петер Пеллегрини. Он является противником оказания помощи Украине, сообщает РИА Новости.

После обработки 100% протоколов он набрал 53,12% голосов, а второй кандидат — бывший министр иностранных дел Иван Корчок — 46,87%.

Выборы проводились в два тура. На последнем, состоявшемся в субботу, явка превысила 61%.

Ранее в выступлениях Пеллегрини подчеркивал, что не допустит отправки военнослужащих из Словакии на Украину. По его мнению, не стоит и продолжать поставки оружия Киеву — это лишь затягивает конфликт и приводит к гибели большего количества людей.

Он выступил за скорейшее начало мирных переговоров и отметил, что в качестве главы государства поддержит проведение в Братиславе соответствующей встречи.