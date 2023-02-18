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Политика 18 февраля 2023 18:59

Орбан назвал единственный вариант для завершения конфликта на Украине

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Конфликт на Украине в любом завершится переговорами России и США — это неизбежно. Однако чем позже они начнутся, тем выше будет цена, полагает Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы знаем, что переговоры будут идти не между русскими и украинцами. Мир наступит, когда переговоры друг с другом проведут американцы и русские», — уверен он. (цитата по РИА Новости)

Ранее в МИД России напомнили, что Украина сама инициировала, а затем и заблокировала переговоры с Россией. В министерстве уверены, что мнение киевских властей изменилось под влиянием США.

#Виктор Орбан #Украина #переговоры
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