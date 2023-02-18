Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Орбан назвал единственный вариант для завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине в любом завершится переговорами России и США — это неизбежно. Однако чем позже они начнутся, тем выше будет цена, полагает Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы знаем, что переговоры будут идти не между русскими и украинцами. Мир наступит, когда переговоры друг с другом проведут американцы и русские», — уверен он. (цитата по РИА Новости)
Ранее в МИД России напомнили, что Украина сама инициировала, а затем и заблокировала переговоры с Россией. В министерстве уверены, что мнение киевских властей изменилось под влиянием США.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»