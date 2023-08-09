«Оранжевый мяч», силовой экстрим и автографы: как в Казани отметят День физкультурника

Ильдар Садриев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центральной площадкой празднования Дня физкультурника в Казани 12 августа станет экстрим-парк «УРАМ», где пройдет огромное количество соревнований по разным видам спорта. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«В экстрим-парке "УРАМ" пройдут соревнования, которые стали традиционными для Дня физкультурника, среди которых турнир по баскетболу "Оранжевый мяч", по парусному спорту, впервые состоятся соревнования по боксу на поясах Казани среди юниоров, а также силовому экстриму для лучших атлетов Поволжья. Для пенсионеров и ветеранов организуют занятия по скандинавской ходьбе. Помимо этого, мы пригласим наших спортсменов из профессиональных клубов "Ак Барс", "Зенит", "Рубин", "УНИКС" и другие. С ними состоится автограф-сессия», – сказал спикер.

Он добавил, что церемония открытия праздника состоится в 11:30, там будут показательные выступления по разным видам спорта, которые культивируются в татарстанских спортивных школах.

При этом жителям города напомнили, что в связи с празднованием Дня физкультурника будут перекрыты ряд дорог.

Линар Гарипов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все соревнования начнутся в 9:00 в парке "УРАМ". В 10:00 уже в крытой части начнется конференция "Казаныш", а в 11:15 будет проведена общая зарядка с профессиональными инструкторами», – пояснил председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Линар Гарипов.

Впервые на празднике будут организованы соревнования по силовому экстриму, где ожидаются атлеты со всей страны, сообщил президент АНО «силовые виды спорта Республики Татарстан» Дмитрий Стрелков.

Дмитрий Стрелков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Будет призовой фонд, хорошая наградная атрибутика, к нам приедут спортсмены со всей России. Постараемся собрать сильнейших», – заявил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Дне физкультурника в Казани атлеты будут буксировать КАМАЗы с ралли «Дакар».