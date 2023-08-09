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На Дне физкультурника в Казани атлеты будут буксировать КАМАЗы с ралли «Дакар»
Во время празднования дня физкультурника 12 августа в Казани силовые атлеты будут буксировать сразу десять машин команды «КАМАЗ-мастер». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.
«Состоится символический рекорд в честь десятилетия Универсиады в Казани и столетия со дня образования Минспорта. КАМАЗы в сцепке общей массой около 100 тонн будут тянуть сразу 10 атлетов», — сообщил спикер.
По словам президента АНО «силовые виды спорта Республики Татарстан» Дмитрия Стрелкова, такого в мире ещё никто не делал. Он пояснил, что тянуть грузовики в сцепке технически намного труднее, чем одну машину.
«Мы будем буксировать КАМАЗы с ралли „Дакар“. Это новая история, потому что один атлет может тянуть даже самолёт, но в сцепке это намного сложнее. Очень надеемся, что у нас это получится. Я думаю, что это будет очень интересно для зрителей, даже тех, кто никогда не сталкивался с силовым экстримом», — пояснил Стрелков.
Установление рекорда будет происходить в 12:30 под мостом Миллениум ближе к Казанке.
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