На Дне физкультурника в Казани атлеты будут буксировать КАМАЗы с ралли «Дакар»

Ильдар Садриев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во время празднования дня физкультурника 12 августа в Казани силовые атлеты будут буксировать сразу десять машин команды «КАМАЗ-мастер». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Состоится символический рекорд в честь десятилетия Универсиады в Казани и столетия со дня образования Минспорта. КАМАЗы в сцепке общей массой около 100 тонн будут тянуть сразу 10 атлетов», — сообщил спикер.

Дмитрий Стрелков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам президента АНО «силовые виды спорта Республики Татарстан» Дмитрия Стрелкова, такого в мире ещё никто не делал. Он пояснил, что тянуть грузовики в сцепке технически намного труднее, чем одну машину.

«Мы будем буксировать КАМАЗы с ралли „Дакар“. Это новая история, потому что один атлет может тянуть даже самолёт, но в сцепке это намного сложнее. Очень надеемся, что у нас это получится. Я думаю, что это будет очень интересно для зрителей, даже тех, кто никогда не сталкивался с силовым экстримом», — пояснил Стрелков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Установление рекорда будет происходить в 12:30 под мостом Миллениум ближе к Казанке.