Опыт Татарстана в развитии интернет-торговли представлен на форуме Retail Week 2023

Татарстан представил свой опыт в развитии интернет-торговли на ежегодном международном форуме электронной коммерции и ритейла Ecom Retail Week 2023, который сегодня начал свою работу в Москве. Форум собрал более пяти тысяч экспертов и практиков, представителей федерального и регионального ритейла, маркетплейсов, ведущих отраслевых бизнес-ассоциаций, а также регуляторов в сфере потребительского рынка. Опытом республики с участниками поделился бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

Абдулганиев отметил, что развитие интернет-торговли потребовало системного подхода: нужно было одновременно решать вопросы создания современной логистической инфраструктуры, обеспечения быстрой и надежной доставки грузов в Татарстан и из Татарстана на конкурентных условиях, поощрение роста сети ПВЗ особенно в небольших населенных пунктах, а также облегчение выхода татарстанских предпринимателей на рынок интернет-торговли, повышение их информированности о имеющихся возможностях.

Для решения этих вопросов в октябре 2021 года в Татарстане была принята первая в России региональная программа развития электронной торговли. Также заработало АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при непосредственной помощи которого более десяти тысяч татарстанских предпринимателей вышли на маркетплейсы и начали успешные продажи. А всего, по данным на конец первого полугодия 2023 года, более 53 тысяч татарстанских предпринимателей и самозанятых реализуют свои товары на ведущих российских маркетплейсах. В 2022 году их оборот превысил 50 млрд рублей.

Как подчеркнул Фарид Абдулганиев, реализация программы позволила закрепить лидирующие позиции Татарстана в ПФО и вывести республику в число ведущих российских регионов, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Многие спикеры отметили вклад властей Татарстана в развитие интернет-торговли. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов назвал Татарстан регионом-лидером в этом направлении. Свое согласие с этим мнением выразили также эксперты компаний Ozon и Яндекс, по словам которых Татарстан демонстрирует лучший опыт развития электронной торговли в регионах.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Татарстан стал первым регионом, где власти закрыли потребности предпринимателей по выходу на маркетплейсы. Подробнее читайте в материале Эксперты: Компании, которые не освоили онлайн-продажи, не имеют перспектив для роста.