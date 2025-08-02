«Опыт пригодится в школе»: Хадиуллин стал наставником участника СВО из Высокой Горы

Министр образования Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин стал наставником участника СВО Ленара Айзатуллова, ныне – директора Чернышевской школы имени Боратынского в Высокогорском районе. Наставничество осуществляется в рамках республиканской программы «Батырлар», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Путь Ленара Растямовича в систему образования был нестандартным. Получив первое образование как учитель физкультуры, он посвятил 25 лет службе в Росгвардии. С началом специальной военной операции отправился в зону СВО, где служил до выхода на пенсию. В 2023 году был награжден медалью «Участнику СВО».

После возвращения Айзатуллов работал учителем ОБЖ в одной из казанских школ, а год назад был назначен директором школы в селе Чернышевка Высокогорского района. Несмотря на отсутствие административного опыта в образовании, за короткий срок он сумел завоевать уважение педагогического коллектива и показать хорошие результаты.

Министр образования Татарстана отметил важность наставничества и подчеркнул, что готов поддерживать директора во всех начинаниях.

«В республике есть такая программа, программа Раиса Республики – школа наставничества. Мы, как педагоги, как наставники, должны совместно вести работу в этом направлении. Школа прекрасная, и я считаю, что целый год работы в роли директора дает возможность переоценить и возможности школы, и самого себя как руководителя», – сказал Ильсур Хадиуллин.

Он отметил, что благодаря службе в Росгвардии и участию в СВО, Ленар Растямович приобрел уникальный опыт, который теперь особенно ценен в работе с детьми и родителями.

«Пройдя такой непростой путь, Ленар Растямович имеет богатейший опыт. Теперь этот опыт пригодится в организации и проведении большого количества мероприятий с детьми, с родителями. Думаю, у него есть помощники, советники, прекрасный завуч. А мы, как наставники, всегда будем помогать, поддерживать его во всех начинаниях», – отметил глава ведомства.

Министр добавил, что такие истории показывают важность привлечения специалистов с опытом из разных сфер в образовательную среду.

«Для меня как для руководителя системы образования это возможность по-новому оценить руководителей не только из системы образования, но и из других структур. Они быстро вникают в процесс и показывают хороший результат. Коллектив школы – работающий, творческий. Главное, что в эту школу приходят дети и показывают результаты. Желаю успехов, благополучия, здоровья. Нам всем – работать, жить в дружбе и согласии, и приближать Победу. Это главная задача», – подчеркнул Ильсур Хадиуллин.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и является аналогом федеральной программы «Время героев», созданной по поручению Президента России Владимира Путина. Цель проекта – поддержка ветеранов и участников СВО, а также создание условий для их дальнейшей профессиональной и общественной самореализации.

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