Победители и призеры телеигры «Тархан» смогут поступить на бюджет КФУ

В воскресенье, 18 июня, состоится финал II сезона историко-культурного конкурса «Тархан», участники которого будут состязаться за право быть зачисленными на профиль «История тюркских народов» кафедры исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета.

В финал конкурса вышли Адиля Хусаенова из Казани, Ильвина Нурмиева из Сабинского района, Фарил Рахматуллин из Актаныша, Илюза Исхакова из Балтасинского района, Зарина Фазульзянова и Эмиль Сафин из Зеленодольска.

«Это школьники, которые преодолели все этапы конкурса. 18 июня станут известны имена победителя и двух призеров», — рассказала «Татар-информу» член жюри телепроекта Екатерина Косурова.

Жюри для финальной игры собралось более чем представительное: министр культуры РТ Ирада Аюпова, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, первый проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, директор Института международных отношений Рамиль Хайрутдинов и декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Айрат Ситдиков.

По словам собеседницы агентства, в подготовке вопросов для школьников участвовали не только преподаватели кафедры исторического и обществоведческого образования Института международных отношений КФУ, но и представители Музея государственности Татарстана и музея-заповедника «Казанский Кремль».

Задания были сложные и разнообразные: например, сравнить элементы одежды национального костюма и определить исторические эпохи, с которыми связаны представленные участникам артефакты.

Самыми неудобными для финалистов стали вопросы, связанные с живописными полотнами и музыкальными произведениями, так или иначе связанными с историей тюркских народов.

«У финалистов помимо знаний широкий кругозор, начитанность и насмотренность, что позволяет им быстро находить ответы на поставленные вопросы с помощью логики. Так, например, блестящий ответ одного из участников об истории первой мужской гимназии в Казани поразил замминистра образования РТ: она просто не ожидала, что ответ будет таким исчерпывающим», — заметила Екатерина Косурова.

Характерной чертой второго сезона телепроекта стало большое количество участниц. Один из полуфиналов телеигры оказался полностью женским. Команду из четырех девочек представила педагог из села Сарманово. Ей противостояла мужская «сборная» знатоков тюркской истории из Зеленодольска.

В общей сложности заявки на участие в онлайн-туре конкурса в этом сезоне подали около 300 школьников из 15 районов Татарстана, Башкортостана, Якутии и Донецкой народной республики. В телевизионный тур были приглашены только 40 участников.

Двенадцать из них — победители и призеры Республиканской олимпиады по истории татарского народа и Республики Татарстан. Есть и те, кто участвовал в различных этапах Всероссийских олимпиад по истории, праву, обществознанию и мировой художественной культуре.

«У всех участников — хорошая базовая подготовка. При этом в рамках подготовки к этапам конкурса школьники много читают и углубляют свои знания, включая монографии по истории и работы классиков татарской литературы», — пояснила Екатерина Косурова.

Второй год историко-культурный конкурс «Тархан» проводится по инициативе Министерства культуры РТ и Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета. Партнерами проекта выступили Национальная библиотека РТ и Присутственные места Казанского Кремля, на площадках которых проходили телевизионные съемки.

Показ финала будет транслироваться 18 июня на телеканале «ТНВ», начало — в 11.00.