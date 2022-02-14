Опыт Казани по обращению с бездомными животными представили в Госдуме

Опыт Казани по обращению с бездомными животными представили в Государственной Думе ФС РФ на заседании рабочей группы по подготовке изменений в федеральное законодательство, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак. О нем рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

В частности, в столице Татарстана по инициативе главы города Ильсура Метшина был разработан проект «Казань — город без брошенных животных». Успешно реализуется схема, когда собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают на прежнее место обитания. В этой работе активно участвуют волонтеры.

«В рамках муниципального контракта приют „Зооцентр“ обрабатывает порядка 4,5 тыс. заявок в год и выпускает около 4 тыс. стерилизованных, чипированных животных. Кроме того, зоозащитники своими силами стерилизуют и вакцинируют около 1 тыс. животных в год. Важно, что волонтеры продолжают опекать этих животных и после выпуска», — отметил докладчик.

В результате к концу прошлого 2021 года, по данным Минздрава Татарстана, количество укусов жителей Казани бездомными животными снизилось на 25% по сравнению с его началом.

К тому же в прошлом году в столице Татарстана начали проводить бесплатную стерилизацию и вакцинацию домашних животных в мобильном пункте — сначала только в поселках, а затем и по всему городу. В парках проводятся выставки собак, где горожане могут поближе познакомиться с собаками из приюта, поиграть с ними, покормить, а также забрать с собой домой понравившееся животное.

Учеников школ и воспитанников детсадов обучают гуманному обращению с животными по специально разработанной программе «Мы в ответе за тех, кого приручили». Учрежден тематический грантовый конкурс для учащихся и учебных учреждений. Победители получат до 200 тыс. рублей, итоги конкурса будут подведены в марте.

При этом Гиниятуллин не только рассказал о локальном опыте Казани, но и высказал общие соображения относительно необходимых изменений законодательства. «Закон в том виде, в каком он есть сейчас, работает, но только там, где создана вся необходимая инфраструктура, организована просветительская работа с населением и есть диалог с зоозащитниками», — констатировал он.

По мнению представителя Казани, для обеспечения более успешной работы с бездомными животными не хватает ответственности людей. «Это ответственность всех, кто имеет отношение к этой работе <…>. Крайне необходимо обязать собственников регистрировать животных и предусмотреть ответственность за уклонение от этой процедуры», — уверен он.

Докладчик напомнил, что законом уже запрещено нахождение животных вне контроля хозяина, но необходимо предусмотреть ответственность за нарушение этого требования. Среди других возможных мер он упомянул государственное регулирование заводчиков животных и ветеринарных клиник и ограничение числа животных, допущенных к содержанию в квартирах и на земельных участках граждан и организаций. «Стоит изучить опыт страхования ответственности перед третьими лицами», — добавил Искандер Гиниятуллин.