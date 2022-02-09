Метшин: Власти Казани стараются цивилизованно решить проблему бездомных собак

Столица Татарстана — один из тех муниципалитетов, который активно занимается нахождением гуманного и цивилизованного решения вопроса с бездомными животными. Так мэр Казани Ильсур Метшин ответил зрителям в Instagram, выразившим беспокойство по поводу нападения бродячих собак на людей.

Градоначальник пояснил, что ситуацию с бездомными животными решают и на федеральном уровне, активная работа о поправках в закон идет с депутатами Госдумы.

«Вместе с вами мы этих решений ждем, но пока не стоим на месте. В городе ведется вакцинация и стерилизация безнадзорных животных. Ведутся работы по увеличению приютов», — отметил он.

На проблему агрессивного поведения бездомных собак и на меры, которые необходимо предпринять в связи с этим, ранее обратил внимание и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил руководителям муниципалитетов обеспечить реализацию государственных полномочий в вопросе обращения с животными в полном объеме. Необходимо оперативно реагировать на все сообщения и сигналы об агрессивном поведении бездомных собак в общественных местах, добавил он.