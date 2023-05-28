Опубликованы первые предварительные результаты президентских выборов в Турции

Действующий Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 57% голосов во втором туре выборов на должность главы государства, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое государственное телевидение.

Отмечается, что обработано на данный момент 40% избирательных урн.

Напомним, голосование завершилось в 17.00 по местному времени (совпадает с московским). Окончательные результаты президентских и парламентских выборов Высший избирательный совет страны планирует объявить к 1 июня, предварительные – сегодня вечером.

По итогам первого тура выборов, прошедшего 15 мая, Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его главный соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 45%. Для победы необходимо, чтобы один из кандидатов набрал не менее 50% голосов.

Эрдоган управляет страной с 2003 года — сначала в качестве премьер-министра, а с 2014 года на посту Президента.