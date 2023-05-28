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Политика 28 мая 2023 17:36

Завершился второй тур президентских выборов в Турции

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В Турции закрылись избирательные участки во втором туре президентских выборов, передает ТАСС со ссылкой на Высший избирательный совет страны. Всего было установлено 191,8 тыс. урн для голосования, сразу после завершения которого стартует подсчет голосов.

Ожидается, что в Турции в ближайшее время отменят запрет на публикацию предварительных результатов выборов. В целом в ходе голосования не было зарегистрировано никаких негативных событий, способных повлиять на результаты.

Напомним, для победы во втором туре кандидату нужно набрать более 50% голосов – в первом туре этого не удалось сделать ни одному из кандидатов на пост главы государства. Окончательные результаты президентских и парламентских выборов Центризбирком планирует объявить к 1 июня, предварительные – сегодня вечером.

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