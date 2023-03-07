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Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подрыве российского А-50 в Беларуси
Белорусское Агентство телевизионных новостей (АТН), входящее в состав государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания», опубликовало в своем Telegram-канале видео задержания подозреваемого в организации диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.
На видеозаписи видно, что задержание происходит в частном доме, месторасположение которого не уточняется.
Позднее канал АТН также выложил еще один ролик, на котором предполагаемый диверсант рассказывает о себе. По словам задержанного, его зовут Николай Владимирович Швец, он имеет гражданство Украины и въехал в Беларусь по российскому паспорту.
На вопрос о том, какой именно был совершен «теракт», задержанный отвечает, что с помощью двух беспилотников подорвал самолет, и заявляет о сотрудничестве со Службой безопасности Украины.
При этом другое государственное агентство, БелТА, рассказало, что в Беларуси по факту попытки диверсии против российского А-50 возбудили уголовное дело по статье «Акт терроризма».
Белорусский КГБ также утверждает, что ему удалось установить причастность к организации диверсии против самолета оперативного состава и руководства СБУ и что в подготовке акции якобы была задействована агентура спецслужб Польши.
Сообщения о повреждении российского А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском появились 28 февраля, однако позднее телеканал «Беларусь 1» показал кадры с исправным самолетом. Впрочем, затем организация BYPOL, признанная в Беларуси экстремистской, опубликовала видео с полетом дрона, который пролетел над аэродромом в Мачулищах и сел на антенну российского А-50, после чего беспрепятственно улетел.
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