Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подрыве российского А-50 в Беларуси

Белорусское Агентство телевизионных новостей (АТН), входящее в состав государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания», опубликовало в своем Telegram-канале видео задержания подозреваемого в организации диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.

На видеозаписи видно, что задержание происходит в частном доме, месторасположение которого не уточняется.

Позднее канал АТН также выложил еще один ролик, на котором предполагаемый диверсант рассказывает о себе. По словам задержанного, его зовут Николай Владимирович Швец, он имеет гражданство Украины и въехал в Беларусь по российскому паспорту.

На вопрос о том, какой именно был совершен «теракт», задержанный отвечает, что с помощью двух беспилотников подорвал самолет, и заявляет о сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

При этом другое государственное агентство, БелТА, рассказало, что в Беларуси по факту попытки диверсии против российского А-50 возбудили уголовное дело по статье «Акт терроризма».

Белорусский КГБ также утверждает, что ему удалось установить причастность к организации диверсии против самолета оперативного состава и руководства СБУ и что в подготовке акции якобы была задействована агентура спецслужб Польши.

Сообщения о повреждении российского А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском появились 28 февраля, однако позднее телеканал «Беларусь 1» показал кадры с исправным самолетом. Впрочем, затем организация BYPOL, признанная в Беларуси экстремистской, опубликовала видео с полетом дрона, который пролетел над аэродромом в Мачулищах и сел на антенну российского А-50, после чего беспрепятственно улетел.