Опубликовано видео Минниханова, осматривающего Tango на ИННОПРОМе

Опубликовано видео Раиса Татарстана Рустама Минниханова, осматривающего учебно-тренировочный самолет Tango, произведенный компанией Spectra Aircraft (S7 Group), на выставке «ИННОПРОМ», проходящей в Екатеринбурге. Ролик выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Галимова заметила, что самолет может использоваться для летной подготовки курсантов авиационных учебных заведений, а также «для туристических и обзорных полетов, воздушного патрулирования и мониторинга».

Видео: t.me/galimovatatarstan.