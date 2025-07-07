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Экономика 7 июля 2025 13:18

Опубликовано видео Минниханова, осматривающего Tango на ИННОПРОМе

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Опубликовано видео Раиса Татарстана Рустама Минниханова, осматривающего учебно-тренировочный самолет Tango, произведенный компанией Spectra Aircraft (S7 Group), на выставке «ИННОПРОМ», проходящей в Екатеринбурге. Ролик выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Галимова заметила, что самолет может использоваться для летной подготовки курсантов авиационных учебных заведений, а также «для туристических и обзорных полетов, воздушного патрулирования и мониторинга».

Видео: t.me/galimovatatarstan.

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#иннопром #Рустам Минниханов
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