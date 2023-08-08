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Опубликовано расписание авиарейсов из Казани в Туркменистан
Авиакомпания «Туркменистан» будет совершать полеты из Казани в Ашхабад четырежды в неделю. Расписание появилось на сайте аэропорта «Казань».
С сегодняшнего дня отменен трансфер из столицы РТ в Домодедово. «Напоминаем вам, что авиабилеты, приобретенные с вылетами из Москвы действительны при вылете из Казани в те же даты, на которые у вас был билет из Москвы. Пассажирам необходимо самостоятельно добираться до аэропорта „Казань“», – говорится в сообщении.
Полеты будут осуществляться по вторникам, средам, пятницам и субботам:
— вторник: вылет из Казани в 22:45, прибытие в Ашхабад в 03:55;
— среда: вылет в 22:20, прилет в 03:30;
— пятница: отправка в 08:35, прибытие в 13:45;
— суббота: вылет в 17:10, прилет в Ашхабад в 22:20.
Напомним, что с 1 августа авиакомпания «Туркменистан» временно прекратила выполнять рейсы из Ашхабада в Москву и обратно. Вместо этого самолеты отправляются из Казани.
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