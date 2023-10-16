В Казани отключат воду в 1,8 тыс. многоквартирных и 10 тыс. индивидуальных домов

В столице Татарстана с 20 по 22 октября отключат воду в почти 1,8 тыс. многоквартирных домов, 10 тыс. индивидуальных жилых домов, 124 дошкольных образовательных учреждениях, 69 школах и 12 учреждениях здравоохранения. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«В рамках реконструкции Горьковского шоссе из-под тела дороги вынесены два магистральных водовода, питающих город водой. На этой неделе будет завершающий этап перевода потребителей на новые сети», — отметил он.

Перечень всех улиц, которых коснется отключение воды, будет опубликован исполкомом Казани в ближайшее время. При этом оно затронет Кировский, Московский, Ново-Савиновский и Авиастроительный районы.

«Во время отключения для обеспечения жителей водой будет задействованы 24 водовозки. Двадцать из них будут располагаться по определенным адресам и передвигаться по отдельному графику. Еще четыре будут в резерве на случай появления дополнительных заявок», — добавил Гиниятуллин.