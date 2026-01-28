news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 января 2026 12:09

Опросы показали, что жители Татарстана не дают взятки чаще из-за принципиальной позиции

Читайте нас в
Телеграм
Опросы показали, что жители Татарстана не дают взятки чаще из-за принципиальной позиции
Роман Амирханов
Фото: © Султан Исхаков /«Татар-информ»

Жители Татарстана часто не соглашаются на участие в коррупционных схемах из-за принципиальной позиции. Об этом свидетельствуют данные антикоррупционного мониторинга, сообщил на пресс-конференции «Татар-информа» заместитель министра экономики РТ – начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

«Чаще всего отказ от дачи взятки в коррупционной ситуации связан с принципиальной позицией. Кроме того, 19% опрошенных отмечают, что могут добиться своего и без вступления в коррупционную ситуацию. Результаты опроса показывают, что отказ от взятки обусловлен сочетанием нескольких факторов: моральными принципами, наличием законных способов решения вопросов и страхом наказания», – рассказал он.

читайте также
Татарстан на первом месте в ПФО по выявлению коррупции: кто и на чем пытается заработать?
Татарстан на первом месте в ПФО по выявлению коррупции: кто и на чем пытается заработать?
#антикоррупция #взятка #мониторинг
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

28 января 2026
Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

27 января 2026