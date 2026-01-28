Опросы показали, что жители Татарстана не дают взятки чаще из-за принципиальной позиции

Роман Амирханов

Фото: © Султан Исхаков /«Татар-информ»

Жители Татарстана часто не соглашаются на участие в коррупционных схемах из-за принципиальной позиции. Об этом свидетельствуют данные антикоррупционного мониторинга, сообщил на пресс-конференции «Татар-информа» заместитель министра экономики РТ – начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

«Чаще всего отказ от дачи взятки в коррупционной ситуации связан с принципиальной позицией. Кроме того, 19% опрошенных отмечают, что могут добиться своего и без вступления в коррупционную ситуацию. Результаты опроса показывают, что отказ от взятки обусловлен сочетанием нескольких факторов: моральными принципами, наличием законных способов решения вопросов и страхом наказания», – рассказал он.