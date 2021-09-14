Жители Казани пожаловались на нехватку парковочных мест во дворах

Жителей столицы Татарстана не устраивает нехватка парковочных мест во дворах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«В Омске, Волгограде, Казани и Москве ситуация с парковками во дворах по оценкам автовладельцев — на 2,9 балла из 5. Судя по комментариям, после 18 часов найти парковочное место у дома нереально», — отмечают аналитики сервиса.

В целом автовладельцы России оценили сложность парковки во дворах своих многоквартирных домов в среднем на 3 балла из 5. Участниками опроса стали 9 тыс. владельцев авто, живущих в городах-миллионниках.

В результате выяснилось, что с удобством парковки во дворе лучше всего ситуация в Челябинске, где средние оценки автовладельцев равняются 3,3 балла. На втором месте Пермь, Новосибирск и Воронеж — по 3,2 балла. При этом в разных районах Перми ситуация неоднозначная: город на первом месте по числу отличных оценок и на втором — по количеству крайне неудовлетворительных. Красноярск и Нижний Новгород поделили третью строку рейтинга удобства парковок с оценками в 3,1 балла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что муниципальные парковки Казани останутся льготными до 30 октября.