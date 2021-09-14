Муниципальные парковки Казани останутся льготными до 30 октября

В Казани до 30 октября продлен льготный режим работы муниципальных парковок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Плата за парковку будет взиматься по-прежнему только в будние дни с 7 часов утра до 6 часов вечера. По субботам, воскресеньям и в праздничные дни парковки будут работать бесплатно.

Ранее платный режим действовал в будни с 7 часов утра до 7 часов вечера, а также в субботу до 9 часов вечера.

Парковочные льготы были введены в Казани 20 апреля 2020 года, в начале пандемии коронавируса. Это было сделано, чтобы поддержать представителей малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги населению. Впоследствии эта мера неоднократно продлевалась.