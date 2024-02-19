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Опрос ВЦИОМ: какой процент россиян считают банк лучшим местом сбережений
47% опрошенных россиян считают, что банковский вклад – лучший вариант для хранения свободных денег. Лишь 27% граждан предпочли бы забрать деньги со счетов, говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Добавим, что доля людей, выступающих «за вклад в банке» больше, чем сторонников с противоположным мнением.
Также 59% опрошенных предпочитают стараться накапливать сбережения по максимуму, 29% стараются быстрее тратить заработанное, а свободные деньги – вложить.
Еще 28% россиян считает, что сейчас благоприятное время, чтобы делать крупные покупки. Однако 48% придерживаются противоположного мнения.
Ранее в другом опросе 36% россиян заявили, что у них выросли доходы в 2023 году.
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