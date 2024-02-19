Опрос: в России у 36% граждан выросли доходы

У 36% россиян, по их собственным заявлениям, вырос доход в 2023 году на текущем или новом месте работы. Как отмечают эксперты, почти ни один из опрошенных не потерял в доходах, и 53% участников опроса сказали, что в прошлом году зарплаты в их компаниях выросли. Об этом пишет газета «Известия».

Говоря про факторы мотивации, россияне отметили отношения в коллективе (27%), гибкий график работы (24%), возможность работать дистанционно.

При этом ради денег 26% опрошенных согласны на рутинный труд и еще 24% готовы забыть о карьерном росте. Только 2% граждан готовы мириться с плохими отношениями в коллективе за высокую зарплату.

Отметим, что из факторов, способных удержать сотрудника на текущей работе, россияне отмечали повышение зарплаты (47%), изменение графика (14%) и переход на другую должность (10%).

Также исследование показало, что 51% опрошенных считают свое положение в компании стабильным, а 54% верят, что их профессия будет востребована в перспективе ближайших пяти лет.