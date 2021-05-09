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Ру Тат
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9 мая 2021  08:20

Опрос: трансляцию парада Победы планирует посмотреть почти каждый второй россиянин

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Смотреть трансляцию парада Победы на Красной площади планируют 48% россиян, а каждый третий житель Москвы наблюдает за репетицией парада на улицах столицы. Такие результаты опроса представили специалисты сервиса SuperJob. 

35% опрошенных рассказали, что не планируют смотреть прямой эфир с торжественного шествия. Респонденты отмечали, что в праздничный день хотят навестить уже умерших родственников-ветеранов на кладбище или же будут наблюдать за парадом в своем городе, а потом запись шествия в Москве. 

«Среди женщин больше тех, кто планирует смотреть трансляцию: 54% против 42% среди мужчин», — отмечается в исследовании.

Количество россиян, которые будут смотреть трансляцию, растет с увеличением возраста респондентов: если среди опрошенных моложе 34 лет планируют посмотреть трансляцию 37%, то среди тех, кто старше 45 лет, наблюдают за торжественным шествие в прямом эфире 56% человек.

Ранее результаты исследования, проведенного ВЦИОМ, показали, что почти 70% россиян считают День Победы самым важным праздником страны.

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