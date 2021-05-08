Опрос: 69% россиян считают День Победы главным праздником страны

32% жителей России планируют принять участие в парадах, торжественных шествиях и возложениях венков в День Победы. Об этом говорится в исследовании, проведенном ВЦИОМ.

Также 9 мая россияне планируют провести перед телевизором — 21% или посетить праздничный салют, отдохнуть на природе — по 16%. 15% опрошенных планируют принимать гостей, заниматься делами по дому, поехать на дачу либо работать.

Почти 70% россиян считают День Победы самым важным праздником страны, вторым по популярности оказался Новый год — 63%,а третьим — 8 Марта — 29%.

Главный символ 9 Мая, считают 56% респондентов, — это военный парад. Для половины участников опроса праздник ассоциируется с георгиевской ленточкой, для 43% — с акцией «Бессмертный полк», для 37% — с Вечным огнем. Также были названы музыка и песни военных лет, салют — 36 и 35% соответственно.

Участниками опроса ВЦИОМ стали 1,6 тыс. жителей РФ в возрасте от 18 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что регистрация для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» продлена до 9 мая.