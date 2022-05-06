Опрос: татарстанцы предпочитают отдыхать в Турции и Египте

Жители Татарстана назвали страны, в которые хотели бы отправиться в отпуск. Топ любимых стран для отдыха возглавила Турция, сообщает hh.ru.

«Недавнее прекращение авиасообщения с некоторыми странами повлияло на отпускные планы 33% работников Татарстана. Чаще всего это высший менеджмент, юристы, ИТ-специалисты и маркетологи», - сказано в сообщении.

Если рассматривать заграничный отпуск, то из всех доступных стран 55% работников Татарстана предпочли бы поехать в Турцию, 33% хотели бы отдохнуть в Египте, по 25% - на Кипре или в Таиланде, 23% - в ОАЭ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители региона считают наиболее реалистичным внутренний туризм. Опрос показал, что 49,2% жителей республики готовятся отдыхать летом на даче.