Почти 50% татарстанцев готовятся провести отпуск на даче

Жители Татарстана считают наиболее реалистичным внутренний туризм. Опрос показал, что 49,2% жителей республики готовятся отдыхать летом на даче.

Поездку в другие регионы как вариант летнего отдыха рассматривают 22,2% опрошенных. Туризм внутри региона допускают 20,3% респондентов. Отдохнуть в глэмпинге рассчитывают 8,8% опрошенных.

Еще 21,3% татарстанцев считают реалистичной поездку на море внутри страны.

Всего 7,9% опрошенных планируют этим летом поехать в Турцию. В Египет собираются полететь 4,2%. В другие зарубежные страны отправятся 3,6% респондентов.

Еще 18,6% участников опроса выбрали ответ «Другое». Затруднились ответить 11,1% респондентов.

Опрос проводило ИА «ПромРейтинг». Со 2 по 7 марта агентство провело онлайн-анкетирование 1800 участников из Татарстана и Московского региона.