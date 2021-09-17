Опрос: прошедшие вакцинацию россияне поддержали введение трехдневных выходных

В необходимости отдыха от работы после вакцинации против Covid-19 чаще всего убеждены уже привитые люди. Таковы данные опроса, проведенного Superjob.ru.

«Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил обязать работодателей предоставлять сотрудникам три обязательных выходных дня с сохранением зарплаты после введения первого и второго компонента вакцины от коронавируса. В поддержку подобной инициативы высказались 6 из 10 россиян. Всего участниками исследования стали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны», — сказано в сообщении.

Идею оплачиваемых выходных после вакцинации женщины поддерживают чаще мужчин. Больше одобрения предложение встретило среди россиян старше 45 лет. Интересно, что чаще всего о необходимости предоставления оплачиваемых выходных после прививки говорят люди, прошедшие вакцинацию. Однако если их предложение все-таки будет поддержано, выходные они уже не получат.