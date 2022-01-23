Опрос: после открытия границ россияне чаще мечтают полететь в Италию, Испанию и Таиланд

Каждый второй россиянин — 53% — выступает за открытие границ, поддерживая инициативу Всемирной организации здравоохранения. При этом после снятия ограничений большая часть мечтает отправиться в Италию, Испанию и Таиланд, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Против открытия границ выступили 26% — каждый четвертый участник. При этом сторонников разрешения на путешествия среди мужчин чуть больше, чем среди женщин, — 54 и 50% соответственно.

«Россияне до 34 лет выступают за отмену ограничений активнее более зрелых сограждан (57%). В поддержку инициативы высказались шесть из 10 респондентов, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Среди антиваксеров сторонников снятия ограничений на четверть больше, чем среди привитых от Covid-19: 61 и 49% соответственно», — отмечают аналитики сервиса.

Также участники опроса рассказали, какую страну планируют посетить в первую очередь. Так, 6% высказались за Италию, Испания и Таиланд получили по 4% голосов, 3% опрашиваемых ждут возможности отправиться в Египет и Турцию, 2% — в Грецию, Чехию, Китай и США. По 1% респондентов признались, что мечтают поехать в путешествие по Финляндии, Франции и Германии.

«Женщины чаще мечтают об Италии, Греции, Египте, Таиланде и Турции, мужчины — о США и Китае», — говорится в результатах опроса.

Участниками исследования стали 1,6 тыс. человек, проживающих в разных регионах России.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения высказались за отмену ограничений и запретов на международные поездки, введенных из-за пандемии. Специаисты полагают, что данные меры не принесли ожидаемых результатов.