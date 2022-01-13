Опрос: Поменять бумажный паспорт на цифровой готов каждый четвертый россиянин

Заменить паспорт на электронный аналог пока готов лишь один из четырех опрошенных россиян. Пилотными регионами для внедрения цифрового проекта станут Москва, Московская область и Татарстан, сообщает Superjob.ru.

«По мнению 38% россиян, личные документы действительно стоит перевести в электронный вид, но при этом нужно сохранить и их бумажный аналог. Как правило, опрошенные признают удобство цифровых носителей информации, однако обеспокоены надежностью электронных баз данных. Почти столько же респондентов (37%) считают, что вводить электронные документы не следует. Сказывается общее недоверие IT-системам и мнение об удобстве бумажного формата для старшего поколения. Лишь один из семи россиян хотел бы, чтобы бумажные документы были полностью заменены электронными», — сказано в сообщении.

Жители трех пилотных регионов пока не горят желанием оформлять электронные паспорта. По данным опроса, добровольно заменить свой нынешний паспорт на его цифровой аналог готовы только 29% респондентов из Татарстана, 28% москвичей и 24% опрошенных из Подмосковья. В других регионах страны желающих 26%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан станет одним из трех пилотных регионов России, где до конца 2022 года начнут внедрять электронные паспорта. Замена бумажного документа на электронный будет добровольной. Новый документ будет состоять из двух взаимосвязанных элементов. Его владелец будет получать смарт-карту и приложение с QR-кодом.