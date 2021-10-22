Опрос: половина россиян не желает терять премии и готова работать в нерабочие дни

Несмотря на существующие гарантии выплаты заработной платы, каждый второй россиянин предпочтет выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября. Таковы данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

По данным специалистов, «49% опрошенных жителей страны предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы». Сделавшие такой выбор объяснили его нежеланием простоев, «серыми» зарплатными схемами и желанием получить премиальные.

«Отдых предпочли 37% россиян, которые воспринимают это как долгожданный отпуск», — пояснили представители сервиса.

При этом мужчины выбирают возможность работать значительно чаще женщин. Кроме того, среди россиян с зарплатой 80 тыс. рублей в месяц и выше желающих продолжать трудиться в нерабочие оплачиваемые дни больше, чем среди граждан с более низким доходом.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ о назначении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом российский лидер подчеркнул, что главы регионов могут изменять границы нерабочего периода и вводить дополнительные ограничения.