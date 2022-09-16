Ограничения на выдачу шенгенских виз не повлияли на планы большинства россиян

Из-за ограничений на выдачу шенгенских виз от поездок в Европу намерены отказаться 13% россиян, шестеро из десяти граждан РФ и не планировали ехать туда. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Superjob.ru.

«Ограничения по выдаче шенгенской визы не повлияют на планы большинства россиян: 62% и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен „шенген“, 13% респондентов. Каждый одиннадцатый будет по-прежнему стараться получить шенгенскую визу для путешествий», — отмечают аналитики сервиса.

Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый россиянин с доходом свыше 80 тыс. рублей. Подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет.

Среди путешественников, ранее посещавших европейские страны один или несколько раз в год, от отпуска в Европе отказываются более 28%. При этом тех, кто готов преодолевать трудности ради «шенгена», среди опрошенных до 34 лет почти вдвое больше, чем среди респондентов в возрасте от 35 до 44.

Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощенного визового режима с Россией, оно вступило в силу с 12 сентября. Такой шаг стал одной из санкционных мер, вызванных реакцией на проведение специальной военной операции на Украине.