Стоимость авиаперелетов в «экономе» по России резко выросли с начала 2024 года

Стоимость билетов на самолет для рейсов по России составили в среднем 7244 рубля за 1 тыс. км, гласят данные Росстата. Причем в январе ценник вырос на 33,9%, а в феврале – еще на 42% в годовом выражении, пишет РБК. К слову, вышеназванный ценник уже превысил стоимость перелета в пик сезона (июль) 2022-го: тогда билеты стоили около 6621 руб. за 1 тыс. км полета.

Причем по данным «Яндекс Путешествий» статистика Росстата правдива. «Яндексовские» данные следующие: за январь цена на перелет в обе стороны выросла на 32% по сравнению с январем прошлого года, до 11,6 тыс. рублей, в феврале — на 42%, до 12,77 тыс. рублей.

Сильнее всего авиабилеты подорожали в Барнаул (+88%), Грозный (+84%), Благовещенск (+77%), Мурманск (+71%) и Улан-Удэ (71%). Снизились цены на перелет во Владикавказ (-22%), а без изменений остались билеты в Нижний Новгород, Кемерово, Владивосток и Сыктывкара (на уровне прошлого года).

На образование цены влияют изменения в расписании перевозчиков и локальные события, из-за которых мог вырасти спрос в моменте. Цены растут по данным общей статистики, но найти билет по «старым ценам» возможно, отметили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

Представитель авиакомпании Smartavia выделил еще несколько факторов ценообразования: это рост издержек самих перевозчиков (валюта, подорожание ГСМ и прочее), изменение суммы субсидий, изменения в маршрутной сети, самолетный парк авиакомпании и его доступность.

В Минтрансе, комментируя рост «авиацен», сказали, что ведомство старается обеспечить доступность воздушного транспорта для населения. Интенсивность перевозок планируют нарастить за счет реализации программ субсидирования. Так, в этом году на реализацию трех таких программ уже выделили 25 млрд рублей. Перевозки будут осуществлять по 360 маршрутам.