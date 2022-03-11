Эксперт: Карты Visa и MasterCard продолжат полноценно работать в России

Сегодня одна из главных задач российских банков — продлить срок действия уже выпущенных карт вплоть до бессрочного. Об этом рассказала «Татар-информу» руководитель по развитию карточных продуктов правительственного банка Татарстана Светлана Миколенко.

«Операции внутри России проводятся в полном объеме, без изменений, потому что поддерживаются Национальной системой платежных карт — НСНК, — пояснила эксперт. — К сожалению, бесконтактная оплата телефоном или смарт-часами в России в некоторых случаях станет недоступной. Все банки предпринимают меры, чтобы продлить срок действия действующих карт. Это значит, что карты с истекшим сроком действия не нужно перевыпускать».

Миколенко напомнила, что начиная с 10 марта карты систем Visa и MasterСard, выпущенные российскими банками, перестанут приниматься к оплате за рубежом и в иностранных онлайн-магазинах. На территории нашей страны по картам всех платежных систем можно проводить операции в банкоматах, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Ограничения затронут сервисы ApplePay, GooglePay, SamsungPay, Garmin Pay и SberPay (Android NFC).

«В настоящий момент банки проводят технические настройки, чтобы карты с истекшим сроком действия можно было принимать в сети интернет, — заявила эксперт. — Операции вне интернета продолжат осуществляться в стандартном режиме».

Держателям карты «Мир» доступны все те же финансовые действия, которые можно было совершать по картам международных платежных систем. Кроме того, есть возможность подключить сервис MirPay для бесконтактной оплаты при помощи смартфона с операционной системой Android. Карты «Мир» действуют в Турции, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии.