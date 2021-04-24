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Ру Тат
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24 апреля 2021  04:32
Наталья Рыбакова

Опрос: Длинные каникулы в мае ждал каждый второй работающий россиянин

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому майские каникулы будут продолжаться с 1 до 11 мая. О длинных выходных в мае мечтал каждый второй россиянин, говорят результаты опроса, проведенного SuperJob.

«Участниками опроса стали 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Идею увеличить продолжительность майских праздников поддержала половина населения страны. 38% опрошенных считают, что нужно продлить майские праздники, сохранив при этом длинные каникулы на Новый год. Еще 12% уверены, что необходимо добавить выходные дни в мае, сократив их число в январе», — сказано в сообщении.

Женщины чуть чаще мужчин поддерживали идею продолжительного отдыха в мае без ущерба для новогодних каникул. Россияне в возрасте до 34 лет чаще других выступали за продление выходных в следующем месяце и сохранение новогодних праздников. Интересно, что респонденты с доходом менее 30 тыс. рублей чаще людей с более высоким доходом отвечали, что нужно оставить все так, как есть.

Также указом было определено, что россиянам сохранят заработную плату за нерабочие дни с 4 по 7 мая.

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