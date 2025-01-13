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Опрос: Большинство жителей Гренландии поддержали присоединение к США
Большинство жителей Гренландии (57,3%) поддерживают идею избранного президента США Дональда Трампа присоединить остров к Штатам, пишет РИА Новости.
Также, согласно проводимым исследованиям, 37,4% участников опроса выступили против присоединения, а 5,3% затруднились ответить.
Исследование провели с 6 по 11 января. В нем приняли участие 416 гренландцев. Статистическая погрешность в материалах не указана.
Напомним, что инаугурация Трампа состоится 20 января 2025-го. Ранее политик заявил, что Гренландия должна стать частью США, так как это стратегически важно для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.
Ранее экс-сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что Трамп может купить Кубу, Багамы и еще несколько стран.
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