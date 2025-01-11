СМИ: Трамп может купить Кубу, Багамы и еще несколько стран

47-й президент Соединённых Штатов Дональд Трамп (инаугурация состоится 20 января 2025-го) может приобрести Кубу, КНДР, Багамы, Гаити и Тайвань. Такое предположение озвучил экс-сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в статье Hill.

По словам спикера, Куба является коммунистической страной, которая быстро разваливается.

«Но ее близость к США в сочетании с доступом, который она предоставляет нашим противникам в качестве плацдарма против нас, по-прежнему характеризуют ее как явную и реальную опасность», - считает он.

Маккиннон также отметил, что Трамп, как человек, единолично создавший глобальную бизнес-империю, регулярно мыслил нестандартно.

«Трамп и его взгляд на успешные деловые сделки теперь направлены на страны, а не на здания и отели. Когда он смотрит на некоторые проблемные страны, он, по-видимому, спрашивает себя: «А что, если мы просто купим их и сделаем частью США?», - поделился эксперт.

Он подчеркнул, что часто в деловом мире самые блестящие стратегии оказываются самыми простыми. По мнению Феттермана, Трамп действительно, похоже, в чем-то прав.

Ранее Трамп в своих соцсетях опубликовал карту Штатов с присоединенной Канадой. До этого канадский премьер Джастин Трюдо, узнав о желание политика «забрать» Канаду, ответил, что эта страна никогда не присоединится к США. Однако потом он объявил о своей отставке из-за политического кризиса в той стране.