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Ру Тат
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27 апреля 2021  03:03
Наталья Рыбакова

Опрос: Большинство работодателей не поддержало решение об увеличении майских праздников

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Большинство работодателей нашей страны – 61% не поддерживает решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае. Таковы результаты опроса, проведенного hh.ru.

«Поддержали данную инициативу порядка 38% работодателей. Менее 2% респондентов затруднились с ответом. Половина или 54% опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%», – сказано в сообщении.

Экспресс-опрос проводился с 23 по 25 апреля. Его участниками стали порядка 200 представителей работодателей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. С 4 по 7 мая у россиян сохранится заработная плата.

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