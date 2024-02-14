Опрос: больше половины россиян – в среднем материальном положении

57% жителей РФ оценили, что они находятся в среднем материальном положении. Только 17% опрошенных говорят, что их материальное положение плохое.

При этом, как показывают данные опроса ФОМ, еще 23% сообщают, что «в хорошем материальном положении». Около 67% признаются, что за последние два-три месяца их материальное положение почти не поменялось, у 19% - оно стало хуже, а улучшились «материальные дела» у 12% участников опроса.

Говоря о будущем, 27% граждан ожидают, что в ближайший год их материальное положение улучшится, 39% полагают, что изменений в этом плане не будет, а 11% думают, что оно и вовсе станет еще хуже.

До этого россияне также проходили опрос на тему: «С какой целью вы ходите на свидание?». Больше половины опрошенных заявляли: «Чтобы поесть».