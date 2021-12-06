Опрос: более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах

Мнения врачей разделились почти пополам о необходимости обязательной вакцинации. Большинство медиков согласны, что убедить людей прививаться могут понятные данные о переносимости прививки. При этом 17% опрошенных медиков выступают за ужесточение законопроектов о QR-кодах, сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенного мобильным приложением «Справочник врача».

Больше трети врачей (36,5%) высказались против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, однако каждый четвертый (24,6%) полностью поддерживает законопроект в существующем виде, следует из результатов опроса.

Еще 17% опрошенных поддержали законопроекты, но предложили при этом расширить ограничения. Напротив, 21,9% врачей согласились поддержать проект, но только если предлагаемые ограничения сократят. Мнения медиков насчет введения обязательной вакцинации разделились примерно поровну: 49,7% поддерживают такую меру, 50,3% — нет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в вопросе вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, борьбы с предрассудками, а не принуждения.