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Здоровье
5 декабря 2021  21:16

Путин: Мы боремся с предрассудками, связанными с прививками от Covid-19

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В вопросе вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, борьбы с предрассудками, а не принуждения. Таким мнением на встрече с главой международного Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой поделился Президент России Владимир Путин.

«Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы <...> стараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что такая политика начала приносить свои плоды, особенно это заметно в последнее время. 

Также Путин отметил, что для эффективной борьбы с пандемией необходимо объединить усилия всего мирового сообщества. Только так можно бороться с Covid-19 и его новыми штаммами.

#коронавирус #Вакцинация #Владимир Путин
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