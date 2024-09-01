Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Опрос: 85% родителей в Казани одобряют запрет на использование телефона на уроках
В Казани девять из 10 учителей и почти столько же родителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом говорится в опросе, проведенном в период с 20 по 30 августа сервисом по поиску работы SuperJob.
Напомним, с нового учебного года в школах вводится запрет на использование гаджетов на уроках даже в образовательных целях. 85% опрошенных родителей поддержали это решение — они считают, что смартфон является отвлекающим фактором на уроках.
«Только 9% опрошенных выступили против запрета: „В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы“», — сказано в исследовании.
Среди учителей лишь 4% респондентов не поддержали запрет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»