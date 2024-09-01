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Общество 1 сентября 2024 21:26

Опрос: 85% родителей в Казани одобряют запрет на использование телефона на уроках

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В Казани девять из 10 учителей и почти столько же родителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом говорится в опросе, проведенном в период с 20 по 30 августа сервисом по поиску работы SuperJob.

Напомним, с нового учебного года в школах вводится запрет на использование гаджетов на уроках даже в образовательных целях. 85% опрошенных родителей поддержали это решение — они считают, что смартфон является отвлекающим фактором на уроках.

«Только 9% опрошенных выступили против запрета: „В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы“», — сказано в исследовании.

Среди учителей лишь 4% респондентов не поддержали запрет.

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