Опрос: 85% родителей в Казани одобряют запрет на использование телефона на уроках

В Казани девять из 10 учителей и почти столько же родителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом говорится в опросе, проведенном в период с 20 по 30 августа сервисом по поиску работы SuperJob.

Напомним, с нового учебного года в школах вводится запрет на использование гаджетов на уроках даже в образовательных целях. 85% опрошенных родителей поддержали это решение — они считают, что смартфон является отвлекающим фактором на уроках.

«Только 9% опрошенных выступили против запрета: „В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы“», — сказано в исследовании.

Среди учителей лишь 4% респондентов не поддержали запрет.