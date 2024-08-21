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Общество 21 августа 2024 15:28

Хадиуллин: Вместо того чтобы включать телефон на уроке, надо слушать учителя

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В Татарстане школьники с 1 сентября больше не смогут использовать мобильные телефоны во время обучения. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.

«Соответствующий федеральный закон уже вступил в силу. В школах дети пользоваться телефонами во время уроков не смогут, не имеют права. Их нужно будет сдать учителю. Никаких разговоров во время урока не должно быть. Вместо того чтобы включать телефон на уроке и записывать учителя, надо его слушать, уважать и ценить его знания», – сказал глава Минобрнауки.

При этом, по мнению министра, мобильные телефоны должны быть в доступе учителя на случай экстренной ситуации.

«Закон надо уважать, поэтому учитель, получается, имеет право запретить [использовать телефон]. Учитель должен выполнять закон. Поэтому никаких телефонов. Ими можно пользоваться дома, не в классе», – отметил Хадиуллин.

#запрет телефонов
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