Татарстанцы смогут присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк» до 9 мая

В этом году акция «Бессмертный полк» состоится онлайн. Чтобы принять участие в ней, татарстанцы должны зарегистрироваться на сайтах партнеров акции до полудня 9 мая, сообщают организаторы.

Все желающие смогут присоединиться к всероссийской акции в мини-приложениях в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти». Регистрация на сайте «Бессмертного полка» завершилась 7 мая.

В этом году онлайн-акция начнется в 15.00 по местному времени на сайте проекта, в соцсетях и на страницах телевизионных каналов.