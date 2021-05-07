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Ру Тат
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7 мая 2021  19:40

Татарстанцы смогут присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк» до 9 мая

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В этом году акция «Бессмертный полк» состоится онлайн. Чтобы принять участие в ней, татарстанцы должны зарегистрироваться на сайтах партнеров акции до полудня 9 мая, сообщают организаторы.
Все желающие смогут присоединиться к всероссийской акции в мини-приложениях в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на ресурсе «Банк Памяти». Регистрация на сайте «Бессмертного полка» завершилась 7 мая.
В этом году онлайн-акция начнется в 15.00 по местному времени на сайте проекта, в соцсетях и на страницах телевизионных каналов.

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