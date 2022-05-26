Опрос: 2 из 3 россиян поддержали отказ от бакалавриата и магистратуры

В ходе опроса 2 из 3 россиян поддержали отказ от бакалавриата и магистратуры, но чаще всего за специалитет выступают родители 11-классников. Результаты нового исследования опубликовал SuperJob.

«Идею депутата Госдумы Виталия Милонова об отказе от двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриата и магистратуры) поддержали 2 из 3 россиян. Против высказался лишь каждый десятый», — сказано в сообщении.

Чаще остальных за традиционную систему — специалитет с обучением в течение пяти лет — высказывались респонденты старше 45 лет и россияне, имеющие высшее образование. Среди опрошенных студентов вузов 44% поддержали предложение об отказе от двухуровневой системы обучения, 29% проголосовали против.

Следует отметить, что среди родителей выпускников школ, планирующих поступать в вузы, за отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу пятилетнего обучения в вузах высказалось подавляющее большинство — 93%.

Ранее Минобрнауки подтвердило отказ от Болонской системы образования и решило создать собственную, национальную. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что система, действующая с 2003 года, уже стала «прожитым этапом», поэтому России необходимо двигаться дальше.