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Опрос: 13% россиян планируют покупать подарки в кредит
Большинство россиян (87%) не планируют покупать подарки в кредит или планируют не покупать их вовсе, но остальные 13% признались, что возьмут в долг у банка или знакомых на эти цели. Таковы результаты опроса сервиса Bankiros.ru.
По итогам исследования выяснилось, что 47% опрошенных не собираются занимать ради покупок к празднику. Еще 26% россиян утверждают, что из-за нехватки средств они не будут дарить подарки.
В то же время 14% ответили, что заранее откладывают деньги для таких расходов.
Интересно, что только 6% решаются оплатить подарки кредиткой, а 4% будут использовать кредитные средства только на часть подарков. Оформлять полноценные кредиты на подарки собираются 2% участников. Вариант с микрозаймом не выбрал ни один из респондентов.
Опрос провели с 12 по 18 декабря в Telegram-канале Bankiros.ru. В нем приняли участие 1278 человек.
Ранее сообщалось, что жители Казани планируют потратить на новогодних каникулах более 19 тыс. рублей.
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