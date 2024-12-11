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Новости Татарстана и Казани
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Жители Казани планируют потратить на новогодних каникулах более 19 тыс. рублей
В среднем жители Казани планируют потратить на новогодних праздниках 19,5 тыс. рублей. Причем эта сумма за год выросла на 7%, пишет сервис SuperJob.
Самые большие траты на эти цели – в Москве (24 тыс. рублей). Далее по величине «новогоднего бюджета» идут Санкт-Петербург (22,4 тыс. рублей), Красноярск (20,5 тыс.) и Самара (19,8 тыс.).
В среднем по стране граждане планируют потратить 21 тыс. рублей на новогодних праздниках без учета трат на подарки. Причем треть опрошенных активно планирует свои праздничные расходы.
Как показал опрос, женщины чаще мужчин планируют траты заранее: соотношение здесь 36% и 30%. При этом дамы в среднем рассчитывают потратить меньше, чем мужчины (19,5 тыс. рублей и 22,2 тыс. рублей соответственно).
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