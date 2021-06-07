Определились все участники 1/4 финала Кубка Татарстана по футболу

В минувшие выходные состоялись ответные матчи 1/8 финала Кубка Татарстана по футболу. Один из самых интересных поединков был сыгран на стадионе «Заказанье» в Высокой Горе, где местный «Эверест» принимал казанский «Нэфис».

После гостевой победы на стадионе «Электрон» в первом матче (1:2), «Эверест» достаточно было ничьи или поражения со счетом 0:1, чтобы пройти дальше. В итоге этого хозяева и добились. Первый тайм завершился бещ голов, а во второй половине встречи гости сумели поразить ворота Ярослава Малолеткова лишь однажды. На 77-й минуте отличился выпускник академии «Рубина» Айдар Каримов, который половину прошедшего сезона играл в ФК «Туапсе» (1 группа ПФЛ, 8 матчей, 1 гол). Однако гостевой победы по счетом 0:1 «Нэфису» оказалось недостаточно для прохода в следующий раунд – при общем равенстве забитых мячей «Эверест» вышел в четвертьфинал Кубка Татарстана за счет большего количества голов на поле соперника.

В 1/4 финала Кубка «Эверест сыграет с «Трудом» из Чистополя, который в обоих матчах был сильнее «Савиново» (2:0 и 3:1).

В другом четвертьфинале в казанской сетке Кубка встретятся действующий чемпион Татарстана «СШ №3 Авангард» (Зеленодольск) и казанская «Смена». Зеленодольцы были сильнее СШОР Вахитовского района Казани (2:0 и 2:2), а «Смена» дважды обыграла «Грозу» (3:1 и 6:1). Стоит отметить, что «Смена», игравшая свой матч на стадионе «Трудовые резервы», показала не только содержательный футбол, разгромив соперника, но и устроила развлекательную программу для пришедших на матч детей, а также наградила победителей конкурса рисунков.





В закамской сетке в четвертьфинале сыграют ижевский «Динамо-Делин» и СШ Альметьевска. Ижевцы на стадии 1/8 финала несмотря на гостевое поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (2:1), прошли далее за счет крупной домашней победы в первом матче (5:3), а альметьевцы в первой игре разгромили бугульминский «Татград» (10:0) и выставили на вторую игру полурезервный состав, сыграв в гостях вничью (2:2).

В еще одном четвертьфинале сыграют нижнекамский «Шинник» и ФК «КАМАЗ». Нижнекамцы прошли далее за счет более крупной победы над СК «КАМАЗ» (5:1 и 2:3), а ФК «КАМАЗ» был сильнее бугульминского «Нефтяника» (3:2 и 2:2).