Определены тарифы на проезд по первому участку трассы М12 в Татарстане

Тарифы на проезд по первому участку трассы М12 в Татарстане и Чувашии составят от 784 до 1,8 тыс. рублей, сообщили в госкорпорации «Автодор».

Стоимость проезда будет варьироваться в зависимости от категории транспортного средства. К примеру, для первой категории (легковые автомобили) стоимость маршрута от города Шумерля до Иннополиса составит 784 рубля, а для четвертой категории (крупногабаритный транспорт и автобусы) стоимость проезда составит 1848 рублей.

Подробнее о стоимости проезда по первому участку трассы М12 для всех категорий можно узнать здесь.

Напомним, сегодня ввели 153 км автомагистрали, которые приходятся на Татарстан и Чувашию. Строительство транспортного коридора Москва – Казань разделено на восемь этапов. Седьмой и восьмой – в Татарстане.

Седьмой этап в республике начинается от границы республики с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск. Его общая длина достигает 82 км, из которых 72 км проходят по Татарстану и 10 км – по Чувашии.

В целом автомобильная дорога М12 «Восток» в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составит 142 км. Всю дорогу до Казани планируется открыть в декабре 2023 года.

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что современные магистрали способствуют укреплению экономики страны и влияют на рост деловой и туристической активности.

«От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», –заявил глава Государства.