Определены победители XXIX фестиваля «Алтын каләм – Золотое перо»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Подошел к концу XXIX фестиваль молодежной и юношеской прессы «Алтын каләм – Золотое перо». Гран-при и возможность поступить в Казанской федеральный университет по направлению медиа получила участница из Нижнекамска Альмира Хайброва (направление «Печатная журналистика на русском языке»). Открытием фестиваля признан Азат Наземутдинов из Арского района (направление «Подкасты и радио»), сообщают организаторы мероприятия.

«Приезжаю на фестиваль третий год. Уже в 8-м классе решила, что буду бороться за Гран-при. И вот, всё получилось. Благодарна всем за поддержку, это очень значимая для меня победа. Хорошо, что у нас в республике есть такие проекты. Благодаря решению Раиса республики Рустама Минниханова при поддержке Минмолодежи РТ мы получаем возможность поступить в высшее учебное заведение на безвозмездной основе – это очень большая поддержка для нас», – поделилась своими эмоциями после победы Альмира Хайброва.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В этом году в финальный этап фестиваля прошли 67 участников из 21 города и района Татарстана по таким направлениям, как печатная журналистика на русском и татарском языках, подкасты и радио, фотожурналистика, телевидение и видеоблогинг, дизайн и верстка, SMM, реклама и связи с общественностью. Помимо этого, уже второй год участниками фестиваля становятся студенческие медиацентры вузов и ссузов.

В торжественной церемонии закрытия, в частности, приняли участие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, основатель и сопредседатель фестиваля Римма Ратникова, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Диана Василова, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Рамиль Мирзагитов, телеведущая, заслуженная артистка РФ и народная артистка РТ Лия Загидуллина, исполнительный директор и президент Лиги студнтов РТ Шамиль Якупов.

«Самое главное на фестивале «Алтын каләм – Золотое перо» – это его участники. Кто-то из них в ближайшие годы будет поступать в вузы с профильным направлением. Но даже если нет, то ребята уже будут знакомы с этой профессией и смогут применить свои навыки в медиацентрах при учебных заведениях. Самое главное в медиасфере – ответственность за то, как подавать информацию, и ее достоверность. Каждый год мы приглашаем опытных наставников, спикеров на выездные школы, чтобы максимально погрузить участников в эту работу», – заявил на церемонии закрытия Ринат Садыков. Глава Минмолодежи РТ также заметил, что следующий год для фестиваля будет юбилейным, поэтому организаторы начнут готовиться к очередному мероприятию уже в текущем году.

На протяжении пяти дней участники работали в командах: выпускали газеты на двух языках, готовили теле- и радиопрограммы, вели страницу фестиваля в социальных сетях, фотографировали и модерировали встречи. Для них были организованы встречи разного формата, мастер-классы с практикующими журналистами, пресс-секретарями государственных организаций и победителями прошлых лет. Медиацентры готовили свои проекты в рамках заданных тем: «Год семьи», «Психологическая поддержка и ЗОЖ», «Патриотическое воспитание молодежи», «Межнациональное единство» и другие.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Определены лауреаты I, II и III степеней по направлениям, обладатели номинации «Открытие года» и других специальных номинаций. Лучшие медиацентры среди вузов и ссузов получат сертификат на сумму до 1 млн рублей на свое развитие. Фестиваль дает возможность молодежи развивать свои навыки в направлении медиа и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Сертификат на развитие в размере 370 тыс. рублей получил медиацентр Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ «Курсор», в размере 160 тыс. – медиацентр Студенческого совета Казанского филиала Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева, в размере 260 тыс. – медиацентр Казанского государственного медицинского университета STUDMEDUNION и в размере 210 тыс. – медиацентр Казанского торгово-экономического техникума «КТЭТ NEWS».

Фестиваль проводится Министерством по делам молодежи РТ при поддержке региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан», Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Союза журналистов Татарстана, республиканских образовательных организаций высшего и профессионального образования, молодежных журналов «Идель» и «Ялкын», детского телеканала «Шаян ТВ».

Список победителей по направлениям:

«Печатная журналистика (на русском языке)»:

III степень – Гаврилова Яна Игоревна (Зеленодольский район);

II степень – Темникова Эвелина Александровна (Чистопольский район);

I степень – Туманова Ангелина Александровна (Зеленодольский район);

Гран-при – Хайброва Альмира Маратовна (Нижнекамск).

«Печатная журналистика (на татарском языке)»:

III степень – Ганеева Алина Ильнаровна (Арский район);

III степень – Гараев Ислам Ирекович (Азнакаевский район);

II степень – Гайнетдинов Айзат Алмазович (г. Набережные Челны);

I степень – Ибрагимова Фируза Ильсуровна (Новошешминский район);

I степень – Сабитова Азалия Ленаровна (Арский район);

специальный приз «Иҗади үсеш өчен» – Галиахметова Алия Айратовна (Балтасинский район).

«Реклама и связь с общественностью»:

III степень – Биба Николай Антонович (г. Набережные Челны);

II степень – Наумова Елизавета Андреевна (Спасский район);

II степень – Владимирова Виктория Сергеевна (Тетюшинский район).

«SMM»:

III степень – Бикбаева Айзиля Рафкатовна (Арский район);

III степень – Садеева Инзиля Ильдаровна (Дрожжановский район);

II степень – Шарапова Диляра Эльвировна (Дрожжановский район);

I степень – Фаизова Дилия Данисовна (Дрожжановский район).

«Фотожурналистика»:

III степень – Галимов Ильназ Ленурович (Арский район);

II степень – Хабибуллина Ралина Ильшатовна (Арский район);

I степень – Гусейнова Карина Рафиковна (Чистопольский район).

«Телевидение и видеоблогинг»:

III степень – Шихабиева Азалия Ильсуровна (Высокогорский район);

II степень – Гарифуллина Рафина Радифовна (Арский район);

I степень – Саляхов Нариман Маратович (Арский район);

I степень – Альтапова Зарина Булатовна (Арский район);

специальный приз «Стремление к профессионализму» – Ахметзянова Айгуль Айратовна (Нурлатский район).

«Дизайн и верстка»:

I степень – Спиридонова Весна Александровна (г. Казань);

I степень – Абдуллина Азалия Маратовна (г. Альметьевск).

«Радио и подкасты»:

III степень – Нигматзянова Камиля Рамисовна (Арский район);

II степень – Гиниятуллина Самира Рамилевна (Арский район);

I степень – Маннанова Рамиля Рамиловна (г. Альметьевск).

«Открытие Фестиваля» (Радио и подкасты) – Наземутдинов Азат Ирекович (Арский район).