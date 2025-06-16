Финал «Алтын каләм – Золотое перо» собрал почти 70 юных журналистов из Татарстана
В Татарстане началась финальная выездная программа Республиканского фестиваля юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо». В этом году участие в ней принимают 67 начинающих медийщиков из разных районов республики. Всего на конкурс поступило 356 заявок. Позади у финалистов – выездная образовательная программа и месяц онлайн-занятий с наставниками.
Участники работают по восьми направлениям: дизайн и верстка, SMM, реклама и связи с общественностью, печатная журналистика, подкасты и радио, фотожурналистика, телевидение и видеоблогинг – всё на двух языках: русском и татарском. Активно развивается и работа со студенческими медиацентрами.
В рамках мероприятия участники создают полноценный медиаконтент: выпускают газеты, готовят теле- и радиопередачи, ведут соцсети фестиваля и модерируют встречи. Финал «Золотого пера» продлится до 18 июня.
С участниками фестиваля встретился министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.
«Молодёжные СМИ имеют высокую важность – их должно быть еще больше в каждом городе, районе, школе, ВУЗе. Только юные журналисты смогут рассказать своим сверстникам о событиях ярко и доходчиво. Мы, как министерство, готовы поддерживать креативные идеи грантами. Наша задача – создать в республике все возможности, чтобы молодежь могла самореализоваться у себя на малой Родине», – подчеркнул он.
На заключительном этапе определят победителей — обладателей Гран-при, которое предусматривает сертификат на обучение в вузе по направлению медиа. Также в индивидуальных номинациях выберут лауреатов I, II и III степени по направлениям, обладателей номинации «Открытие года» и других специальных номинаций. А лучшие медиацентры среди вузов и ссузов получат сертификат на сумму до 1 млн рублей для развития медиацентра учебного заведения.
«Финальная выездная программа оставляет только положительные эмоции! Это невероятно насыщенное, вдохновляющее и познавательное время, которое позволяет мне не только расширить свои знания в сфере журналистики, но и познакомиться с талантливыми ребятами со всей республики», – поделилась участница Разиля Хабибуллина.
Фестиваль проводится Министерством по делам молодежи РТ при поддержке Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан», Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Союза журналистов Республики Татарстан и образовательных организаций высшего и профессионального образования Республики Татарстан, молодежных журналов «Идель» и «Ялкын», детского телеканала «Шаян ТВ».
Фестиваль дает возможность молодежи развивать свои навыки в направлении медиа и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».