Финал «Алтын каләм – Золотое перо» собрал почти 70 юных журналистов из Татарстана

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

В Татарстане началась финальная выездная программа Республиканского фестиваля юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо». В этом году участие в ней принимают 67 начинающих медийщиков из разных районов республики. Всего на конкурс поступило 356 заявок. Позади у финалистов – выездная образовательная программа и месяц онлайн-занятий с наставниками.

Участники работают по восьми направлениям: дизайн и верстка, SMM, реклама и связи с общественностью, печатная журналистика, подкасты и радио, фотожурналистика, телевидение и видеоблогинг – всё на двух языках: русском и татарском. Активно развивается и работа со студенческими медиацентрами.

В рамках мероприятия участники создают полноценный медиаконтент: выпускают газеты, готовят теле- и радиопередачи, ведут соцсети фестиваля и модерируют встречи. Финал «Золотого пера» продлится до 18 июня.

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

С участниками фестиваля встретился министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

«Молодёжные СМИ имеют высокую важность – их должно быть еще больше в каждом городе, районе, школе, ВУЗе. Только юные журналисты смогут рассказать своим сверстникам о событиях ярко и доходчиво. Мы, как министерство, готовы поддерживать креативные идеи грантами. Наша задача – создать в республике все возможности, чтобы молодежь могла самореализоваться у себя на малой Родине», – подчеркнул он.

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

На заключительном этапе определят победителей — обладателей Гран-при, которое предусматривает сертификат на обучение в вузе по направлению медиа. Также в индивидуальных номинациях выберут лауреатов I, II и III степени по направлениям, обладателей номинации «Открытие года» и других специальных номинаций. А лучшие медиацентры среди вузов и ссузов получат сертификат на сумму до 1 млн рублей для развития медиацентра учебного заведения.

«Финальная выездная программа оставляет только положительные эмоции! Это невероятно насыщенное, вдохновляющее и познавательное время, которое позволяет мне не только расширить свои знания в сфере журналистики, но и познакомиться с талантливыми ребятами со всей республики», – поделилась участница Разиля Хабибуллина.

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

Фестиваль проводится Министерством по делам молодежи РТ при поддержке Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан», Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Союза журналистов Республики Татарстан и образовательных организаций высшего и профессионального образования Республики Татарстан, молодежных журналов «Идель» и «Ялкын», детского телеканала «Шаян ТВ».

Фестиваль дает возможность молодежи развивать свои навыки в направлении медиа и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».