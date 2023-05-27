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Определены победители Всероссийского сельского Сабантуя по борьбе корэш
На Всероссийском сельском Сабантуе в селе Джемали Астраханской области определились победители соревнований по борьбе корэш.
Первенство среди молодежи в весовой категории 60 кг выиграл Сабир Асейнов из Чувашии.
Вес 80 кг.:
1-е место – Булат Яруллин (Татарстан);
2-е место – Булат Тумаков (Чувашия);
3-е место разделили Магомед Хабибов (Астраханская область) и Инсаф Ахметзянов (Татарстан).
Вес 110 кг.:
1-е место – Ражаб Магомедов (Астраханская область);
2-е место – Аяз Газизов (Татарстан);
3-е место – Никита Кукаров (Татарстан), Камиль Фахриев (Татарстан).
Весовая категория 65 кг у мужчин:
1-е место – Леонид Савхаев (Калмыкия);
2-е место – Маис Мусаев (Астраханская область);
3-е место – Инсаф Гильмутдинов (Татарстан), Артур Рамазанов (Астраханская область).
Вес 75 кг:
1-е место – Айназ Тимиров (Татарстан);
2-е место – Илья Галик (Волгоград);
3-е место – Магомед Халакаев (Астраханская область), Салават Галиуллин (Татарстан).
Вес 85 кг.:
1-е место – Азат Габдрашитов (Татарстан);
2-е место – Карим Рузметов (Дагестан);
3-е место – Халил Халилов (Астраханская область), Ренат Гасанов (Астраханская область).
Вес 100 кг:
1 место – Эльдар Хамитов (Татарстан);
2-е место – Гази Халилов (Астрахань);
3-е место – Булат Мусин (Татарстан), Николай Лазарев (Калужская область)
В абсолютной весовой категории победу одержал Раиль Нургалиев. Ему подарили автомобиль «Лада Гранта» и барана.
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