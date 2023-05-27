Определены победители Всероссийского сельского Сабантуя по борьбе корэш

На Всероссийском сельском Сабантуе в селе Джемали Астраханской области определились победители соревнований по борьбе корэш.

Первенство среди молодежи в весовой категории 60 кг выиграл Сабир Асейнов из Чувашии.

Вес 80 кг.:

1-е место – Булат Яруллин (Татарстан);

2-е место – Булат Тумаков (Чувашия);

3-е место разделили Магомед Хабибов (Астраханская область) и Инсаф Ахметзянов (Татарстан).

Вес 110 кг.:

1-е место – Ражаб Магомедов (Астраханская область);

2-е место – Аяз Газизов (Татарстан);

3-е место – Никита Кукаров (Татарстан), Камиль Фахриев (Татарстан).

Весовая категория 65 кг у мужчин:

1-е место – Леонид Савхаев (Калмыкия);

2-е место – Маис Мусаев (Астраханская область);

3-е место – Инсаф Гильмутдинов (Татарстан), Артур Рамазанов (Астраханская область).

Вес 75 кг:

1-е место – Айназ Тимиров (Татарстан);

2-е место – Илья Галик (Волгоград);

3-е место – Магомед Халакаев (Астраханская область), Салават Галиуллин (Татарстан).

Вес 85 кг.:

1-е место – Азат Габдрашитов (Татарстан);

2-е место – Карим Рузметов (Дагестан);

3-е место – Халил Халилов (Астраханская область), Ренат Гасанов (Астраханская область).

Вес 100 кг:

1 место – Эльдар Хамитов (Татарстан);

2-е место – Гази Халилов (Астрахань);

3-е место – Булат Мусин (Татарстан), Николай Лазарев (Калужская область)

В абсолютной весовой категории победу одержал Раиль Нургалиев. Ему подарили автомобиль «Лада Гранта» и барана.