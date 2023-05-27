Абсолютный батыр сельского Сабантуя Раиль Нургалиев о своей победе: Это моя 38-я машина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Абсолютный батыр XIII Всероссийского сельского Сабантуя, который проходит в астраханском селе Три Протока, Раиль Нургалиев поделился впечатлениями от праздника.

«Сабантуй замечательный, потому что сюда приехал наш Раис Рустам Нургалиевич. Он открыл Сабантуй и посмотрел нашу борьбу. На борьбу приехало много сильных ребят из разных регионов: Астрахани, Краснодара, Татарстана – Молдовы», – сказал Раиль Нургалиев.

За титул состязались только борцы с весом более 100 килограммов. Так, Булат Мусин и Эльдар Хамитов из-за того, что они относятся к весовой категории до 100 кг, в борьбу не вступали.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Борьба была тяжелой. Здесь собрались самые выдающиеся ребята из Татарстана, но преимущество оказалось у меня. Я трижды выигрывал федеральный Сабантуй. Это моя 38-я машина», – признался борец.

В финале он сразился с Мусой Галлямовым из Марий Эл и одержал над ним победу. Абсолютному батыру вручили приз от Раиса Татарстана Рустама Минниханова – это автомобиль «Лада Гранта».

«Сабантуй только начался. Это самый большой праздник татарского народа после посевной кампании. Я поздравляю наш народ с этим праздником. Пусть все мы будем жить в мире и уважении друг к другу», – сказал Раиль Нургалиев.